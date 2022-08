Fize a tout cette fois pour jouer le titre

On n’a jamais vu autant de talent non plus peut-être rue Magritte. Il y a tout dans ce noyau qui compte de l’expérience, des qualités, de la solidité défensive et de la percussion offensive. Étonnant alors que pendant la campagne de transferts, les couacs n’ont pas manqué. " On n’a jamais paniqué et on a bien fait, souriait Olivier Parmentier, jeune frais émoulu dans la catégorie des coachs qui est déjà comme un poisson dans l’eau dans son nouveau costard.Oui, je suis content de mon groupe. Je dois être honnête: j’ai tout pour être heureux. Mais de là à dire qu’on va jouer le titre, ça, non. N’oubliez les Elsaute, UCE Liège, etc. Non, vraiment, ne me parlez pas de titre. Nous, on vise simplement le tour final. Après, on verra bien…"

On comprend la position du nouveau T1 de Fize qui a des arguments. " L’air de rien, ce groupe a été assez bien remodelé et il faudra que la sauce prenne, assure-t-il.Après, oui, on devrait être solide. Dire le contraire serait mentir…"

Tous les postes ont été quasiment doublés et même si le terrain n’est pas toujours facile, Fize va, cette saison, tenter de proposer du foot et des résultats. Et si c’était, malgré, toute la saison des Fizois?