En 1ère mi temps, Fize aura marqué le premier et dominé en grande partie le jeu, avant de se faire rejoindre en fin de période. En 2e mi temps, Fize pousse et parvient à revenir sur penalty et à mener et gagner la rencontre dans les 10 dernières minutes. Une fin de match folle pour Fize.

Buteurs: Paulo Da Silva (1-0, 6e), Bakelandt (1-1, 37e), Coudron (1-2, 40e), Denruyter (2-2, pen 83e), Vandervost (3-2, 85e).

Verlaine - RFC Liège (0-3)

Victoire sans discussion pour Liege. Verlaine a tenu 25 minutes avant le but d’ouverture de Perbet. A la 34, Mputu fait 0-2. Liege est alors sur du velours. En seconde période, Perbet, sur un penalty, fait 0-3 à la 76eme. Verlaine sort sans regret face à un adversaire plus solide.

Buteurs: Perbet (0-1, 29e), Mputu (0-2, 42e), Perbet (0-3, 75e)

Waremme - Ganshoren (0-2)

La première période était équilibrée. Au contraire des Stadistes qui ont une fois de plus péché à la conclusion, Ganshoren a ouvert le score via Otu.

La seconde armure était encore plus compliquée pour les locaux puisque, rapidement, Angiulli se voyait brandir le Bristol rouge. Sur le coup franc qui en découlait, Millet envoyait directement le cuir hors de portée de Murcia.

A dix, les hommes de Steve Dessart n’ont ensuite été que trop rarement en mesure de revenir au score.

Buts: Otu (0-1, 36e), Millet (0-2, 48e)