Vinchent et Messina à la relance

Robin Vinchent (Faimes) et Lorenzo Messina (Geer) ont deux points communs. Ils évoluaient tous les deux à Wanze/Bas-Oha la saison dernière et ont décidé de quitter le club pour se relancer. Ce soir, les deux avants se retrouveront. "J’avais promis à Robin qu’on se retrouverait mais je ne savais pas que ça serait aussi rapide, sourit Lorenzo Messina qui prend son pied chez les Geerois.Honnêtement, il n’y a que du positif. L’intégration est parfaite et, par rapport à Wanze/Bas-Oha, le club de Geer est plus familial."

Les attaquants de 19 et 21 ans restent sur une campagne 2021-2022 en demi-teinte."Cette saison, j’espère me révéler, indique Robin Vinchent.Physiquement, je suis à 100% et mentalement 150%. J’ai envie de tout exploser."Le discours est sensiblement le même dans le chef de son ex-coéquipier."Il est temps de me montrer, note Lorenzo Messina. Robin est untrès bon gars avec une bonne mentalité, mais j’espère évidemment marquer le premier samedi(sourires).Ce sera un match compliqué mais on va gagner 1-2.""Non, ce n’est pas possible ça. On va s’imposer 3-1, rétorque, tout sourire, Robin Vinchent.Quoi qu’il arrive, on boira un bon verre à la fin du match."

Arbitres: Marcel Fickers assisté de Tommy Deswysen et Dominique Klemczak.

FAIMES:Houart, Zarnowski, Genette, M.Renson, Diomande, Marino, Maileux, B.Renson, Hauteclair, Grommen, Vinchent, Venner, Petitpré, Kosso, Duvivier, Jacques.

GEER: Aerts, Fadda, Goerges, Grosdent, Vandenbosch, Delvaux, Messina, Bekaert, Bourhiss, Henquet, Vigil Bajo, Docquier, Cokgezen, Mulowa.