Test grandeur nature pour Waremme

Il n’empêche, cette rencontre face à Ganshoren fait figure de premier vrai test pour les Hesbignons, qui avaient été battus à deux reprises la saison dernière par leur adversaire de ce dimanche. " Ce qui avait fait la différence, c’est l’efficacité, pointe le coach waremmien.Là-bas, lors du match aller, on avait eu deux occasions pour ouvrir le score avant de se faire avoir à l’expérience. Et au retour, nous avions été battus 0-1 et c’était un hold-up. Ganshoren, c’est une équipe typique de D2 et je sais qu’ils se sont bien renforcés pour cette saison. Ce qui m’inquiète, c’est qu’on a encore du mal à concrétiser pour le moment. J’ai regardé les vidéos de nos matchs et c’est juste une question de confiance. On sent que les gars essayent, mais ça ne rentre pas. J’espère que ce sera le cas ce dimanche."

En tout cas, Waremme a tenté de préparer ce duel de la meilleure des manières avec un amical face à Schaerbeek mercredi. Si le résultat, défaite 1-0, n’a pas été à la hauteur, les enseignements ont été nombreux. " Nous avons pu faire des tests au niveau du système de jeu. Et puis, nous avons fait face à une équipe très physique, cela nous a mis dans le bain par rapport à ce qu’on allait retrouver en Coupe et en championnat, pointe Steve Dessart. Il y a eu énormément de duels et je l’ai dit à mes gars: si nous ne montons pas d’un cran au niveau de l’impact physique, ça va être compliqué. Mais je ne vais pas me cacher par rapport au match de championnat, c’est certain. Car, en plus de gagner le match, j’ai envie qu’on travaille dans la continuité. Nous sommes en plein apprentissage et il faut utiliser le système dans lequel les joueurs se sentent le mieux." Et un système qui avait plutôt bien fonctionné la semaine dernière si l’on excepte le dernier geste!

Arbitre: Baptiste Federico, assisté de Julien Nicolas et Romain Delree.

WAREMME: Lemire, Murcia, Saint-Mard, Dachelet, Bourard, Julin, Merchie, Laruelle, Boseko, Dichiara, Gueye, Lapierre, Charef, Amou Djaba, Deflandre, Angiulli, Rennotte.