Pour Hannut, les choses sérieuses débutent «deux semaines trop tôt»

Dix ans après sa dernière rencontre en P1, Hannut est de retour au sein de l’élite provinciale plus ambitieux que jamais. Avec des renforts de choix comme Javaux, Cwynar ou encore Henrot, les Hannutois se sont donné les moyens pour vivre une saison sans encombre"et même plus si affinités", sourit Manu Christiaens. Ce dimanche, les choses sérieuses débutent déjà avec la réception de l’UCE Liège, candidat au titre."La rencontre arrive deux semaines trop tôt, déplore le coach.Malheureusement, par rapport aux autres équipes de la division, nous n’avons pas eu beaucoup de semaines de repos. Nous n’avons eu qu’un mois et cinq jours de repos. On n’est donc pas encore prêt à 100% mais cela ne m’inquiète pas."