La Villersoise perd Nathan Servais sur blessure

Mais, depuis, le groupe a eu plusieurs séances d’entraînements et une nouvelle rencontre, amicale cette fois. " Nous sommes battus de 30 points par la R1 de Cointe sans avoir pris de points d’avance. Si le score peut paraître lourd, nous n’étions qu’à dix unités à la pause. C’est donc encore une fois physiquement que nous avons explosé complètement."

Un élément déjà avancé il y a deux semaines et qui chagrine vraiment Damien Deblond. " Les joueurs ne sont clairement pas prêts pour jouer à un bon niveau de basket. Je n’avais pas donné de programme, leur demandant de bouger. Mais certains n’ont rien fait et d’autres sont vraiment limite.Bref, depuis deux semaines, on doit remettre du travail musculaire dans les séances afin de remettre tout le monde dans le bon sens alors que j’avais prévu d’avancer énormément dans le jeu basket. On a donc pris du retard mais il faut faire avec."

Et dans ces conditions, les blessures planent au-dessus du groupe. " On vient effectivement de perdre Nathan Servais, touché à une partie des filaments du tendon d’Achille. Il sera absent quatre semaines puis devra passer par la case rééducation. C’est dommage car on comptait beaucoup sur lui dans la raquette. On disputera aussi cette rencontre sans le jeune Locht, parti deux semaines en vacances, soufflait le mentor villersois.Ce sont des contretemps dommageables alors que le groupe se construit vraiment positivement. Si certains avaient peut-être des craintes sur le fait de réussiràmixer deux groupes, cela s’est fait naturellement et, franchement, la dynamique interne à l’équipe est vraiment top.On va donc continuer à construire autour de cela, sans se préoccuper du résultat et du score final mais en continuant à avancer sur les domaines pointés comme prioritaires même si on sait que l’adversaire de ce dimanche sera compliqué à arrêter", concluait le coach.

Car Waterloo ne viendra clairement pas pour plaisanter car les pensionnaires de R1 visent la qualification pour le tour suivant qui se jouera sans nul doute face à la R2 de Nivelles contre qui La Villersoise s’était lourdement inclinée lors de la première journée de poule.