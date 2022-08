Haneffe, Hannut et Huy entament leur compétition

Enfin, en déplacement chez la R2 de Loyers, on suivra la P1 de Huy… à savoir l’équipe de La Villersoise. Suite au partenariat entre les deux clubs qui ne cessera de se faire plus officiel, c’est donc l’effectif repris par Arnaud Pinte qui sera sur le terrain namurois ce samedi 18h. " Mais nous ne serons que sept, ce qui sera exceptionnel car, depuis le début de la préparation, nous devons faire face à de nombreuses absences. Ce n’est pas grave car on ne compte pas aller loin dans cette compétition avec ce groupe, mais on va continuer à travailler pour mettre les bases de la saison régulière en place", expliquait le coach.