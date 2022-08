Ferrières est encore loin d’être prêt

D’autant plus que les Nandrinois ont bien envie de montrer un visage bien plus fringant que la saison dernière. " Je sais que tout sera prêt, insiste Pierre Sougnez, qui s’est donné corps et âme durant toute la préparation.Depuis que j’ai été nommé, je n’ai pas eu un seul jour de repos, mais j’adore ça(rires).Le seul petit regret est que j’aurais aimé affronter Ferrières avec un noyau au complet. Mais bon, j’ai confiance en tout le monde."

Et les Ferrusiens se méfient comme de la peste de leurs voisins nandrinois. " On n’a aucune pression car c’est un projet qui redémarre, tout comme Templiers, qui est une équipe en pleine reconstruction car leur équipe a changé. Mais ils auront, j’en suis sûr, à cœur de réussir leur début de championnat", insiste Philippe Caserini. " Mais Ferrières est favori, rétorque Pierre Sougnez.Après, si c’était joué d’avance, on pourrait faire le classement comme ça. Dire qu’on n’a rien à perdre sera trop simple. On va jouer ce match comme les autres. On va essayer de prester et on verra comment le match se déroule." Début des hostilités samedi à 20h!