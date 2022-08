Comblain: sérénité, mais aussi ambition, avant d’affronter Geel

Une première évidemment attendue avec impatience. " On a déjà fait un match amical contre les voisins d’Esneux mais il manquait 2 joueurs. Nous avons facilement gagné 47-83 en travaillant énormément et en mettant des principes de jeu en place, commente le coach.Contrairement à l’an dernier, la dynamique de l’équipe est complètement différente, c’est palpable. On sent que le groupe a grandi. Il y a bien plus de sérénité à la fois suite à l’expérience des nouveaux mais aussi par rapport à ce que les joueurs de l’an dernier ont vécu. Il faut montrer qu’on peut faire de belles choses. Non, le but est de progresser constamment, de travailler nos faiblesses sans spécialement affoler les compteurs car c’est ainsi qu’on pourra atteindre nos objectifs en fin de saison."

Pas de pression, rien à prouver mais, évidemment, l’envie de faire un nouveau parcours positif qui passe, forcément, par une victoire ce dimanche.