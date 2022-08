Warnant, lucide, vise avant toute chose la colonne de gauche

Pourtant, ils vont repartir pour une nouvelle compétition sans se prendre la tête. Pour sa quatrième saison comme entraîneur rue Burettes, Stéphane Jaspart ne vogue pas sur son petit nuage."Évidemment, ce sera très difficile de réitérer la même performance,insiste-t-il.Nous n'avons pas connu deux défaites d'affilée. Nous avons surfé sur la vague du succès pendant cette saison historique."

La grande qualité de ce petit club hesbignon créé en 1956 et qui n'a cessé de grandir réside dans la fidélité, le respect commun et la volonté de se surpasser pour porter fièrement les couleurs du club."Nous cherchons en effet la stabilité,souligne le T1.Nous avons gardé 16 joueurs qui ont vécu cette folle épopée. C'est énorme. D'autant que beaucoup d'entre eux ont été courtisés. Pour compenser les départs, nous nous sommes tournés vers des garçons avec la mentalité qui correspond au groupe en place. Il faut que les éléments soient réceptifs. Nous avons acquis pas mal de jeunes qui auront l'occasion de saisir leur chance. Tout le monde doit se sentir concerné vu que notre noyau n'est pas pléthorique. Warnant ne sera jamais une usine à joueurs. Non, nous jouons sur la confiance et sur un collectif sans faille."

Vu les équipes qui sont arrivées dans cette série et les clubs régionaux qui se sont bien renforcés, les confrontations s'annoncent très disputées et acharnées."C'est une bonne chose pour le football,se réjouit le mentor.Cette émulation permettra d'élever encore un peu plus le niveau. C'est pour cette raison que je serais déjà satisfait si nous nous situons dans la colonne de gauche."

L'affiche de reprise n'est pas piquée des vers vu qu'elle propose d'emblée un derby avec la venue de Hamoir."Nous devrons assurément être prêts à 100%. Nous ne devons pas gamberger avant de retrouver la cohésion et l'esprit de groupe. J'apprécie ce genre de confrontation qui nous permettra de rentrer directement dans le vif du sujet."

Il reste maintenant deux semaines aux protégés du président Houssa pour peaufiner leur condition et leurs automatismes. Afin aussi que la venue des Condrusiens soit le début d'une nouvelle belle campagne du côté de Villers.