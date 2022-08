P4B : Modave-Marchin, un feu d'artifice pour entamer la saison

Pour une reprise, les suiveurs de P4B sont servis. Toujours très attendu, le derby entre Modave et Marchin aura une saveur particulière ce dimanche. D’abord, parce que les deux formations ont clairement affiché leurs ambitions de titre. Et puis, parce que la rencontre risque de (déjà) conditionner le reste de la saison. Dans les rangs marchinois, inutile d’écrire que les hommes d’Antoine Thomas sont remontés à bloc, d’autant qu’ils restent invaincus en préparation."Je n’aurais évidemment pas pu rêver mieux, note le coach.Mais cela peut s’avérer être une arme à double tranchant. Je suis curieux de voir comment mon équipe va se comporter quand elle sera dans les cordes."Sera-ce le cas ce dimanche? Sans doute."Modave, c’est costaud. Ce sera en tout cas une grosse rencontre et c’est sympa de débuter le championnat par un tel match, poursuit Antoine Thomas, qui aime le jeu porté vers l’offensive.Mes gars sont en tout cas préparés et sont prêts physiquement."