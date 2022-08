Football - P2A : Gaëtan Mazzara retrouve déjà Jehay et Vincent Destexhe

Et même bien puisqu’il fait partie des meilleurs amis de… Vincent Destexhe. Alors que les deux hommes portaient les mêmes couleurs il y a peu, ils seront adversaires sur le pré ce dimanche. " On a d’ailleurs discuté du match il n’y a pas longtemps quand on s’est croisé, opine le Jehaytois.Je sais qu’on va se charrier sur le terrain ou dans la buvette après le match. Ce sera de bonne guerre, mais que le meilleur gagne sur le terrain. En tout cas, c’est un beau match pour commencer et aussi un beau défi pour nous afin de voir où on se situe. On va simplement essayer de les faire douter le plus longtemps possible. "

Des doutes, les deux hommes en ont justement eu énormément la saison dernière après avoir vécu un championnat catastrophique. " C’est sûr que ce n’est jamais chouette de jouer les dernières places surtout qu’on pensait vivre une saison tranquille, reconnaît Gaetan Mazzara.Mais à côté de cela, j’ai gardé un bon souvenir des joueurs, du comité. C’est un club chaleureux, familial. "

Et du côté de Jehay aussi, on a tourné la page. " Bien sûr, nous avons su remédier aux départs avec des valeurs sûres de la série. On peut aussi compter sur pas mal de jeunes avec beaucoup de qualités. Il y a une nouvelle dynamique qui est mise en place, insiste Vincent Destexhe.La page est complètement tournée, il y a un nouveau groupe. Peu de joueurs sont restés et on peut compter sur des gars revanchards. "

Et si les Momallois, de par leur effectif, partent avec la pancarte de favoris de cette rencontre, les Jehaytois sont bien décidés à bien entamer leur saison. " On va vendre chèrement notre peau et on arrive en confiance pour ce match avec un plan bien en tête. On le travaille depuis le début de la préparation", précise Vincent Destexhe. " Je m’attends quand même à un match très compliqué car Jehay a bien changé et ne sera pas un oiseau pour le chat, martèle Gaëtan Mazzara.Comme beaucoup de matchs dans cette série, ce ne sera pas simple."

Qu’importe le résultat, il ne remettra pas l’amitié qui lie les deux hommes en cause. " Je tiens d’ailleurs à féliciter Gaëtan pour sa nouvelle vie de papa, il a un peu d’avance sur moi », rigole Vincent Destexhe. " Quant à Vincent, je lui souhaite vraiment une année de réussite après avoir connu des blessures la saison dernière » rétorque son ami d’adversaire. Et si les deux se quittaient un partage dimanche, en bons amis qu’ils sont?