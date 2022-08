Les Wanzoises ont besoin de renforts

C’est un véritable appel à l’aide que le club de Wanze vient de lancer via le nouveau coach de ses dames, Jonathan Simon. En effet, les Sucrières ont dû, faute d’effectif, annuler leur rencontre amicale de ce week-end et craignent pour la suite. Pourtant, au moment de reprendre l’équipe, le coach était dans une position assez sereine puisqu’il pouvait compter sur quatorze joueuses. « Avant les vacances, on a perdu deux éléments de manière inattendue. L’une a finalement décidé de ne pas reprendre, la seconde est partie dans un autre club, commence le mentor wanzois. Nous devions donc reprendre à 12 mais il s’avère que 7 joueuses sont déjà blessées ou indisponibles. On le sait, le groupe est expérimenté et les petites blessures arrivent plus rapidement et, surtout, mettent plus de temps à guérir. Tout le monde met de la bonne volonté mais la situation est parfois grave. Ainsi, une joueuse ne participe pas aux entraînements. Trois ne font que certains exercices sans opposition pour laisser guérir leurs blessures et ne peuvent donc pas jouer. Une autre, en grande forme aux entraînements après une période d’arrêt de plusieurs années, préfère reprendre graduellement et ne pas encore reprendre les matchs. »