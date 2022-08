Une immense déception qui a pourtant très vite été dissipée. Plus que jamais, les Modaviens sont revanchards. " On a fait table rase du passé", explique d’ailleurs Yanik Buron, qui entamera déjà son quatrième championnat à la tête de l’équipe première. Et c’est sans doute celui où Modave a le plus de chances de terminer sur le podium.

Car, cette année, les Condrusiens se sont renforcés à tous les postes. Kévin Willems dans les buts, l’expérimenté David Robert derrière, le talentueux Thomas Zachary ou encore les attaquants Vincent Dodeigne et Fabrizio Baglio."On sera nettement plus costaud qu’il y a quelques mois mais on ne doit pas s’emballer, ajoute le coach.Je n’aurais pas pu rêver mieux comme mercato."

Au total, dix éléments ont donc rejoint le club durant l’été. Ils viendront gonfler un effectif déjà pléthorique."Si 30 joueurs c’est beaucoup trop? Non, pas en P4, rétorque Yanik Buron.Entre les joueurs en vacances, les blessés et les imprévus, c’est le nombre qu’il faut. Je n’ai plus envie de me retrouver à 10 ou 11 lors d’un match."

Un effectif, certes imposant, mais qui ferait pâlir pas mal d’autres formations de la série. Si tout se met en place, ce Modave-là sera sur le podium et pourrait jouer le titre avec Marchin, Anthisnes ou Templiers-Nandrin B."Après un mois, on saura déjà dire si notre saison sera une réussite ou non", glisse Yanik Buron.

Modave jouera en effet ses premières rencontres face à Marchin, Poulseur, Anthisnes et Hamoir B. Du très lourd.