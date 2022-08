Football - Provinciale 3A : Oreye doit se méfier de ce duel face à Wanze/Bas-Oha B

Pour les recevoir, les Mosans n’auront pas de complexe. Laurent Mievis l’avait annoncé, il n’aura peur d’aucune équipe cette saison. " On doit faire 7/9 pour commencer le championnat, donc la mission numéro un sera de ne pas être battu ce dimanche. On sait qu’Oreye est une grosse équipe mais chez nous, on se doit de prendre un maximum de points. Nous avons plusieurs absents et je ne sais pas encore si je peux avoir un ou deux joueur(s) de l’équipe première.Mais je le répète, nous devons faire un résultat à domicile. "

Avec autant d’équipes en quête du tour final, chaque victoire est un exploit. Cependant, chaque point perdu pourrait se révéler en fin de saison déterminant lors du décompte final.

Arbitre: Serge Delube.

WANZE/BAS-OHA B: H.Tombal, Lange, Pinsmaille, Micha, Melon, Lambotte, Meeurs, Ziémons, N.Tombal, Van Huffel, Amoabeng, Guyot, Lekeu et deux joueurs à désigner. Lemaire, Péters et Bernard sont blessés, Clarenne (pas repris) et Bourdouxhe (vacances) sont absents.

OREYE: Gomand, Hintzen, Julin, Salami, Gaillard, Leloup, Wasinski, De Giorgi, Olivier, Rossion, De Keersmaecker, Charlier, Barry, L.Smit, C.Smit. Binet (genou) est absent.