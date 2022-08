En pleine forme, Arnaud Gillard et Fize doivent y croire

Fize va-t-il se rendre la vie plus compliquée avec une qualification, complètement dingue, pour le 4etour de la Coupe de Belgique et ainsi reporter un deuxième match de championnat? Les Villersois en rêvent à l’heure d’accueillir Roulers, ex-club professionnel de D1A. Et qui sait si, comme Arnaud Gillard, la bonne surprise de ce début de saison en 6, ils ne vont pas le faire? " Moi, je ne me pose pas trop de questions,sourit le gaillard, revenu au club à l’entre-saison.On va jouer et puis, on verra bien. Personnellement, je n’ai plus joué en P1 depuis 2,5 ans. Donc, il faut le temps que je retrouve le rythme. Cela va venir progressivement, certain. Mais comme l’équipe, je vais monter en puissance. On a des atouts et une belle équipe. On a aussi pas mal de solutions. Cette coupe donne du rythme et nous permet de nous juger même si, après, il faudra assumer le calendrier qui va venir derrière…"