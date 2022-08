Dengis retrouve encore le RFC Liège

Ce n’est pas la première fois que le portier de Verlaine va défier son ex-club. " Avec, à chaque fois, des défaites, narre-t-il.Avec La Calamine, on a été battu deux fois dont un 4-3 après avoir mené 0-3. En amical, aussi, on a été battu avec Verlaine l’an passé 0-2. Liège, c’est toujours solide. Là, ce sera encore le cas. Pour le même prix, cette équipe est en D1B cette saison et non en Nationale 1. Elle va encore jouer le titre. Mais pour nous, c’est un bon test et l’occasion de voir ce qu’on vaut vraiment. Bien sûr, cela arrive un peu tôt.Mais ce n’est pas grave: on va directement être confronté à du lourd. Pour moi, on a 50% de chances de passer…"

En face, Robin Dengis va retrouver quelques vieilles connaissances comme Bruggeman et D’Ostilio, ex-coquipiers. " Ce sont des gars charmants qui savent jouer au foot,se souvient le portier des Taureaux. Je les connais et je connais aussi leurs points forts mais cela ne veut pas dire qu’on pourra facilement les contrer. Le danger pourra venir de partout. Si on veut se qualifier, on va devoir sortir un énorme match." Et résister à une pression rare. Encore un grand moment d’histoire en perspective pour Verlaine dans cette Coupe de Belgique. Remember l’Union…

Arbitre: Arnaud Soors.

VERLAINE: le noyau définitf ne sera connu que ce samedi matin à l’issue du dernier entraînement. Chubaka et Cubedo sont blessés. Tchamdjou est de retour comme Gilsoul. En cas d’égalité à l’issue des 90 minutes, ce sera directement la séance de penaltys.

RFC LIÈGE: Debaty, Lejoly, Nyssen, Lambot, Van den Ackerveken, Bustin, D’Ostilio, Merlen, Reuten, Besson, Gosselain, Bruggeman, Gendebien, Mouchamps, Mouhli, Ronvaux, Cavelier, Prudhomme, Loemba, Mputu, Perbet. L’heure des premiers choix a sonné pour Gaëtan Englebert, qui a un noyau au complet à sa disposition. À noter que le coup d’envoi du match sera donné par Nico Dewalque et Luc Ernes, deux ex-légendes du club.