Coupe AWBB : Waremme ridiculise Hannut chez lui (36-100)

Puis, dans les deux effectifs, on a pu compter sur un 8e homme avec Goffin revenu de vacances côté local et Germay opérationnel pour les Wawas. Maintenant, sportivement parlant, si Hannut sortait de deux premières victoires dans cette compétition et se souvenait qu’il avait battu la P1 de Waremme dans cette même salle il y a 10 mois… la donne était différence en ce mois d’août. Car, en plus d’un Gaudoux directement titularisé, Waremme apparaissait appliqué avec un Horrion impérial pour son premier match officiel avec les Wawas.

Et si les visiteurs apparaissaient directement dominants, Lambert et Materne frappaient à trois points pour faire 16-7. Une joie de très courte durée car, gobant tous les rebonds, Gaudoux et les siens allaient commencer à alimenter le marquoir pour égaliser à 16-16 par Horrion après 8 minutes. De quoi déclencher la colère du coach Bisschop voyant ses troupes se faire enfoncer au rebond alors qu’ils semblaient rivaliser dans le jeu. Maintenant, les minutes passant, les visiteurs allaient de plus en plus concrétiser leur domination au marquoir. Avec une volonté collective claire et des rotations en réussite à l’image de Cools et un Ceulers dans tous les bons coups, le score commençait à filer. Il faut dire que les Verts ne marquaient que 6 points dans le 2e quart (24-45 à la pause).

Et rien ne s’arrangeait après le passage aux vestiaires car Gaudoux et Moray frappaient à trois points alors que les locaux ne rentraient rien face à la zone travaillée par les troupes d’Angelucci. Il fallait 5 minutes pour que Lambert mette un lancer, six minutes trente pour voir Materne mettre le premier panier de plein jeu local par la planche. Entre-temps, Horrion et Waremme avaient déroulé avec un marquoir indiquant 28-67.

Et la soirée calvaire des locaux continuait avec une réussite tout simplement inexistante malgré les efforts de proposer un jeu construit. Mais ce Waremme-là était juste impressionnant et l’addition finale logique avec Gaudoux devant mettre la tournée générale. On a réellement hâte de voir Waremme en championnat.

QT:18-21, 6-24 (24-45), 4-25 (28-70), 8-30.

HANNUT: Materne 8, Bisschop 0, Lambert 7, Mouillard 2, Stemgee 2, Goffin 0, Dibenedetto 3, Humblet 4.

WAREMME:Bully 0, Horrion 21, Germay 6, Ceulers M 18, Cools 9, Gaudoux 18, Moray 21, Kamel 7.