Ça risque de chauffer à Waremme

Après six semaines de pause, le Challenge hesbignon est de retour ce dimanche dans le centre de Waremme. Et pour un événement bien spécial puisque la WAC’remmienne souffle sa dixième bougie. " Pour l’occasion, il y aura un lot un peu particulier à la tombola puisqu’un voyage de quatre jours et trois nuits en Alsace sera à gagner, précise Jérôme Maquet.Les trois premiers de chaque catégorie seront ainsi récompensés, tout comme l’ensemble des enfants."