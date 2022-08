Wanze/Bas-Oha B a une revanche à prendre

Désormais, les enseignements ont été pris et les mêmes erreurs ne seront logiquement plus répétées, même si tout n’est pas à jeter de la défunte saison. En effet, malgré plusieurs performances sur certaines rencontres, le jeu proposé par "Les P’tits Bleus" mais également le nombre de jeunes sortis du centre de formation par Laurent Mievis doivent être source de motivation et d’exemple pour cette saison. Mais ce qui clochait surtout auparavant ne se jouait pas spécialement directement sur le terrain. " Le groupe n’était pas solidaire, il n’y avait aucune ambiance avant, pendant et après la rencontre, souligne le T1.En recrutant plusieurs joueurs de Solières B, je me suis offert la possibilité d’avoir dans mon groupe des gars talentueux qui sont capables de tirer le groupe vers le haut. On s’amuse désormais au sein du groupe."

Conscient que la série sera relevée, le coach bas-ohatois a pourtant une mission très claire de son comité: finir au grand minimum dans la colonne de gauche avec pour objectif principal, le tour final."Cela va beaucoup dépendre de notre début de saison,glisse le coach. Je pense que ça va être très dur mais si tout se met en place comme prévu, alors tout est possible."

À charge de revanche pour la seconde équipe wanzoise, véritable vivier des joueurs de l’équipe une du cercle quand on voit dernièrement les montées de Mottet, Carraro et autres jeunes qui représentent le futur du club.