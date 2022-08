Steve Otte veut quitter Faimes pour aller à… Solières.

Rebondissement en ce qui concerne Steve Otte. On sait que l’ex-médian du RFC Huy s’est engagé avec Faimes il y a quelques semaines pour évoluer en P1 cette saison. On pensait le dossier clos et l’affaire entendue. Mais il semblerait qu’il n’en soit rien. Le médian souhaite en effet désormais quitter Faimes pour un autre challenge, à savoir… la D2 ACFF et Solières en particulier. Faimes ne le retiendra pas.