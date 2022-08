Après une incroyable saison et une finale lors du tour final face à Crisnée, Julien Bourdouxhe a décidé de rejoindre ses trois comparses soliérois du côté de Wanze/Bas-Oha. À seulement 27 ans, l’attaquant est déjà le troisième joueur le plus âgé du groupe. Preuve de son importance au sein du noyau. « Tout en restant à ma place, c’est vrai que je viens amener mon expérience. La combinaison jeunes/plus vieux peut fonctionner, on l’a vu la saison dernière avec Solières B. Nous avons fait une grosse préparation physique, je pense qu’on tient bien la route. Je pense qu’avec le talent qu’a cette équipe, il est possible de jouer la colonne de gauche et plus, si affinité. Dans tous les cas, nous pouvons surprendre cette saison. » R.H.