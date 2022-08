Le phénomène Gaultier Purper a encore frappé

Pour cette 13eétape du Challenge Condrusien, quelque 230 coureurs se sont élancés ce samedi pour l’édition de Villers-aux-Tours. Et comme les dernières semaines, le top du classement était occupé par les mêmes noms connus de cette saison, avec à nouveau un Gaultier Purper en forme, qui s’impose avec une dizaine de secondes d’avance sur un nom bien connu du challenge: Michel Mathot."La concurrence était présente à Villers-aux-Tours puisqu’au départ, je retrouvais Michel Mathot et mon pote Cédric Bastin, explique le vainqueur de la grande course.Malheureusement, ce dernier s’est tordu la cheville après 3 kilomètres, nous laissant Michel et moi seuls en tête."