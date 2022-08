Hannut-Waremme: premier derby de feu

Une rencontre improbable comme seule cette compétition peut en proposer et qui verra les locaux de Michel Bisschop tenter de créer l’exploit en défendant leurs 10 points d’avance suite aux deux divisions d’écart. " On va vraiment aborder cette rencontre comme les autres, sans se mettre de pression parce que nous jouons des voisins.C’est une très grosse R1 qui aura une semaine de préparation de plus dans les jambes et qui nous est supérieure dans tous les secteurs.Maintenant, dans notre salle, on va tout donner et, surtout, profiter d’une telle rencontre pour voir ce qu’il faut travailler", explique un Michel Bisschop ravi par l’attitude de son groupe.

Il faut dire que cette semaine, les Verts étaient encore dix aux entraînements pour avancer collectivement. " C’est vraiment agréable et les choses continuent de se mettre en place. Malheureusement, pour le match nous ne serons que sept. Goffin est toujours en vacances, Bielen le sera aussi alors que Declercq et Fauchet travaillent. Maintenant, on récupérera Materne et Bisschop qui pourront prendre du temps de jeu et l’équipe sera plus équilibrée que la semaine dernière. On risque de souffrir mais je veux nous voir rester unis et afficher la même agressivité défensive."

Maintenant, l’enjeu est tout de même présent puisque les deux formations sont invaincues dans cette compétition avec un magnifique 2 sur 2 en déplacement pour les Hannutois qui pourraient réussir l’énorme surprise en cas de succès. De quoi maintenir la concentration à Waremme qui sait que la défaite est interdite. " Notre poule est uniquement composée d’équipes de P1 et c’est clair que, malgré tout le respect que nous avons pour nos adversaires, nous devons dès lors en sortir pour accéder au tour suivant et tenter d’aller le plus loin possible dans la compétition. Maintenant, on va aborder la rencontre avec la même concentration que le déplacement à Liège la semaine dernière. C’était également une salle particulière avec dix points à remonter. Le style de jeu de Hannut sera différent, moins dans l’intensité et le rythme et il faudra proposer un bon basket, prévenait un Alban Angelucci toujours très clair sur les paramètres des rencontres de préparation pour son groupe qui ne sera pas non plus complet. " Archambeau ne rentre que lundi alors que Bondue s’est fait un lumbago et fera l’impasse. Germay a des douleurs au bassin et est incertain. "