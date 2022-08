C’est sûr: Warnant ne pourra pas faire mieux

Warnant sort d’une saison dingue. Tout a été parfait. Sur et en dehors du terrain, les Villersois ont frôlé l’excellence. Très peu de graves blessures, un noyau superbement géré et des résultats au-delà de tout espoir. On voit mal comment les gars de Jaspart vont pouvoir faire mieux sportivement. Théoriquement, il ne reste qu’une marche au-dessus: la Nationale 1 qu’a déjà décrochée Warnant en fait sur le plan sportif. Si les Villersois ne sont pas montés, c’est uniquement parce que le règlement ne le permet pas. Sinon, ils évolueraient avec ce qui se fait de mieux dans le football amateur. Complètement fou mais vrai.

Du coup, et ce même si on ne le souhaite pas, il faut s’attendre à ce que Warnant fasse à tout le moins un championnat un poil moins bon. Le vrai exploit ne serait-il pas d’ailleurs de faire aussi bienalors que l’effet de surprise ne jouera plus? Poser la question, c’est y répondre. La bonne nouvelle, c’est qu’hormis Jordan Lomba, auteur d’une grosse saison et parti évoluer dans l’équipe satellite de Westerlo, Warnant a conservé tous ses cadres. L’osmose ne sera donc pas longue à opérer même si la Coupe de Belgique, avec une rapide élimination au 2etour des œuvres de Habay, a montré que tout n’était pas encore parfait.

L’arrivée de Piette derrière pour remplacer l’infortuné Debefve va permettre à Warnant d’être toujours aussi solide derrière, celle de Louknine cette touche de génie alors que le prodige Mabanza pourrait bien épater. Bref, Warnant sera encore solide, très solide. Mais ne rêvons pas deux fois: une place dans le Top 5 serait déjà un solide exploit.