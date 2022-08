Waremme B est toujours aussi affamé

En effet, par rapport à l’an dernier, seul Bareel n’est plus présent, lui qui ne savait déjà faire que les matchs. Par contre, trois éléments sont venus densifier un noyau qui ne devra ainsi plus trop se tracasser du nombre. " On n’a pas spécialement recruté des personnes pour combler les faiblesses de l’an dernier, mais des personnes qui rentrent parfaitement dans la ligne de conduite de notre groupe", continuait Gaudoux avant de prendre en main ses 12 joueurs, tous présents.

Il faut dire qu’il n’y a pas besoin de présenter le duo Bastin-Menu, déjà dans le groupe avant le Covid et qui connaît parfaitement la maison. Les deux joueurs vont ainsi amener leur expérience, une dose d’ambiance et leur polyvalence. Ensuite, il y a le recrutement surprise et très intéressant de Georgery du RBC Haneffe qui apportera du tonus, de l’envie et de la jeunesse.

Ayant terminé la saison sur le podium en jouant le titre jusqu’à la dernière sortie (NDLR: défaite à l’Union Liège, finalement monté avec Alleur), Waremme B se présente dans une saison qui pourrait être toute différente. " On a effectivement réussi un exercice incroyable l’an dernier. Personne ne pensait nous voir aussi haut. Ce sera compliqué de faire la même saison au sein d’une division qui s’est renforcée, densifiée. Mais, loin de se reposer sur leurs lauriers, j’ai senti les joueurs très impliqués, expliquait le coach après ces deux premières séances.Physiquement, ils sont déjà bien! Mentalement, on voit qu’ils ont faim de basket et c’est génial. On a la même ambiance et le même esprit de compétition. On va tenter de gagner un maximum de rencontres avec la même philosophie, sans se prendre la tête mais en proposant de belles choses. On n’aura sans doute pas autant de réussite et de victoires que l’an dernier, mais on veut tout donner."

À noter que, ce lundi, Martin Ceulers était absent car, contrairement à l’an dernier, la priorité du meneur est mise sur la R1. Tout à fait logique au vu de l’explosion du jeune homme ces derniers mois!