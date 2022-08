Ruben Querinjean: «Je ne me sentais pas prêt»

Qu’importe, l’élève de Thomas Vandormael s’est "consolé" en entrant dans l’histoire de l’athlétisme régionale d’une autre façon. En effet, il a fait tomber le record du Luxembourg du 3000 mètres plat, qui tenait depuis 1982! " Et pourtant, je ne me sentais pas prêt. Mais bon, le mental était là, je me disais donc que le reste allait suivre. Dès le départ, j’ai été dans le dur, j’ai commencé à compter les tours peu avant la mi-course. Durant celle-ci, je n’ai pas regardé le chrono, je préfère toujours écouter mes sensations, donner le meilleur de moi-même."

Et bien lui en a pris car, en en franchissant la ligne dans un chrono de 7:53.60, il a effacé l’ancienne marque de Justin Gloden d’une bonne demi-seconde. " C’est en passant la ligne, quand le speaker l’a annoncé, que je me suis dit que c’était bon, savoure Ruben Querinjean.C’est bizarre à dire car je suis content, mais je me dis aussi que des concurrents européens de mon âge vont dix secondes plus vite que moi, c’est fou. En tout cas, j’espère que je vais encore pouvoir améliorer cette marque et m’adjuger le record national du 3000 mètres steeple. Il n’est qu’à une seconde." Cela ne devrait être qu’une formalité pour le Malmédien!