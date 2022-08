«Quand Pierre Sougnez m’a contacté, ça a été une évidence»

Nous avions laissé Mathieu Delbouille tel un héros du côté de Huy, nous le retrouvons désormais à plus basse échelle. Le colosse est en effet nandrinois et l’arrivée de Pierre Sougnez est tout sauf étrangère à cela. « C’est vrai que j’ai eu le temps de savourer ce maintien avec Huy avant de me concentrer sur d’autres objectifs (sourire). Pour être franc, je ne connaissais pas Templiers-Nandrin avant mais quand Pierre Sougnez m’a contacté, ça a résonné directement comme une évidence. Je ne sais pas trop si je dois le dire, mais je trouve que les conditions en P2 sont très différentes de ce que j’ai connu habituellement. Nous n’allons pas jouer les premiers rôles mais je vais tout faire pour être le meilleur possible. »