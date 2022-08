Natation - Euro 2022 : Une étape vers l'olympisme pour Luvas Henveaux et Ambre Franquinet

À l’aube de ces championnats d’Europe, comment vous sentez-vous?

Lucas Henveaux : je me sens bien, ça va dans l’eau. Il y a un petit stress quand même, mais c’est plus une excitation, une envie de nager. Je n’ai vraiment aucune pression.

Ambre Franquinet: je me sens bien dans l’eau aussi, mais je stresse un peu plus. Je sais que c’est une grande compétition, avec des grands nageurs. Du coup, ça me fait un peu peur, ça va être impressionnant.

Pour tous les deux, ce sera votre premier grand championnat chez les seniors. Comment appréhendez-vous la chose?

L.H.: j’essaye de me dire qu’au final, ce sont des gens comme nous, qui s’entraînent et vivent pour la natation. Peut-être qu’un jour, on arrivera proche de ce niveau-là. Je n’ai pas peur, mais je ne dis pas que je ne vais pas être impressionné si je croise des stars. J’essaye de ne pas trop y penser. Concernant le public, non, ça ne me fait pas peur, j’aurai mon couloir et je nagerai sans y penser.

A.F. : je vais regarder les grands nageurs, c’est sûr et essayer d’apprendre. J’ai envie de vivre l’expérience à fond et on verra bien ce qu’il se passe.

Quels sont vos liens avec les autres nageurs de la délégation?

L.H.: de base, la délégation ne devait comporter que trois ou quatre nageurs. Et puis, ils ont donné des opportunités à d’autres nageurs. Du coup, on part quand même avec une équipe d’une dizaine d’athlètes et un bon staff. On est vraiment bien entouré.

A.F.: on a vraiment eu une bonne préparation. En plus, on s’entend bien, on s’est bien entraîné. Le groupe qu’on a est bien car il comporte des nageurs d’âges différents. Les plus âgés vont pouvoir nous apprendre des choses aussi. On a déjà parlé à peu près à tous les autres nageurs qui partent avec nous.

Au-delà de l’aspect sportif, cet Euro, c’est aussi une expérience de vie, non?

L.H.: j’essaye de ne pas le vivre comme cela. Je n’ai pas envie d’être déconcentré de mon objectif qui est de faire une belle performance. Je ne nage que le quatrième jour. Si je fais une belle performance en étant bien concentré, oui, je pourrai plus profiter par après parce que j’aurai fait ce que j’ai à faire. Avant ma course, je reste concentré sur l’aspect sportif.

A.F.: moi, je nage le 13 et le 15. C’est l’objectif de la saison, on est préparé pour cela. C’est la récompense pour tout le travail accompli durant l’année.

Le club ne l’a pas caché, il a une vision olympique. Cet Euro, c’est un aboutissement ou ce n’est qu’une étape vers les JO?

L.H.: pour moi, c’est clairement une étape. Je n’ai vraiment recommencé à nager que début 2021. De toute façon, je n’ai pas encore atteint ma maturité physique ou en termes d’entraînement. Il y a encore énormément de choses sur lesquelles je peux travailler. Oui, c’est une étape pour être prêt plus tard afin de se qualifier pour les JO et tenter d’y faire quelque chose. Performer, ou pas, à cet Euro, cela va nous donner beaucoup d’informations sur notre travail dans les mois à venir. On pourra en tirer des enseignements. Oui, c’est chouette d’aller à un Euro, mais faire les JO, c’est quand même l’objectif final.

A.F. : c’est un peu pareil. Si j’ai un jour la possibilité de me qualifier pour les Jeux Olympiques, ce serait vraiment incroyable, je vais en tout cas continuer à m’entraîner pour cela.

En quoi, à votre retour en Belgique, pourriez-vous dire que vous avez réussi votre compétition?

L.H.: j’ai une mentalité assez particulière. Je suis beaucoup plus concentré sur ma performance personnelle que sur ce que cela apporte par rapport aux autres. Oui, faire une demi-finale, ce serait chouette, mais je n’y pense pas. Si j’arrive à aller là-bas, avec un peu de pression et les meilleurs nageurs d’Europe, et que j’arrive à faire mon meilleur temps, je serais déjà fier de moi.

A.F. : le but premier est d’améliorer mes temps, notamment sur le 400 mètres 4 nages en finissant plus vite en crawl. Si j’ai une demi-finale à aller chercher, même si c’est peu probable, pourquoi pas. J’ai aussi envie de bien m’amuser et de vivre l’événement à fond.