Le stress, le plus gros ennemi d’Alisée Pisane

C’est d’ailleurs dans la piscine sérésienne que nous l’avons rencontrée juste avant son départ pour la capitale italienne. " Je dois bien vous avouer que je suis un peu stressée, confie-t-elle alors qu’on lui demande comment elle se sent avant d’aborder la première compétition de cette envergure dans sa jeune carrière.Tout ça, c’est un peu nouveau pour moi. J’ai connu une grosse progression cette année et tout est venu hyper rapidement. D’ailleurs, je ne réalise pas encore à 100% que j’y suis. J’ai hâte, oui, je sais que je vais m’amuser et que ce sera une expérience de fou, mais je ne réalise pas encore vraiment que j’ai rempli mon objectif de la saison."

Un stress qui lui a d’ailleurs occasionné quelques tensions dans le cou en fin de semaine dernière. Mais tout va désormais mieux pour celle qui a véritablement explosé cette année, battant ainsi son record sur le 1500 mètres d’une trentaine de secondes. " Je m’entraîne plus que les années précédentes. J’étais à 6-8 séances et je suis désormais passée à 10. J’ai aussi commencé la musculation. Et puis, je m’entraîne aussi en grand bassin, cela fait une grosse différence, explique celle qui avait pourtant rangé les maillots il y a de cela deux ans avant de retrouver Ann Bonvoisin à Waremme.Je la connaissais de réputation. C’est une coach qui en demande beaucoup, mais les résultats suivent aussi. Je ne m’attendais pourtant pas à progresser si vite. et à passer d’une telle manière en dessous des temps de qualification. Je ne suis d’ailleurs pas très loin des minima pour les Mondiaux, ça annonce beaucoup de positif pour l’année prochaine."

Mais avant de penser à la saison 2022-2023, Alisée aura un gros programme lors de ces championnats d’Europe puisqu’elle nagera le 400, le 800 et le 1500 mètres nage libre. Avec un objectif bien précis en tête. " J’aimerais bien passer en dessous des 16:30 au 1500 mètres afin de m’offrir le record de Belgique et de réaliser, pourquoi pas, les minima pour les Mondiaux de 2023, opine-t-elle, des étoiles plein les yeux.Mais mon plus gros défi sera de gérer mon stress. C’est une plongée dans l’inconnu pour moi, je vais nager avec des gens que je ne connais pas. Si je me sens prête? Je me suis préparée pour cela en tout cas. Je vais quand même essayer de profiter de l’événement, de m’amuser sans me mettre trop de pression. Car j’ai aussi envie de voir comment les autres travaillent, comment ils sont physiquement. Par contre, je resterai quand même dans ma bulle, j’ai besoin d’être concentrée pour bien performer."

Une bulle qui pourrait bien éclater si Alisée Pisane croise Simona Quadarella, championne du monde du 1500 mètres. " J’ai prévu de lui demander une photo. Pour moi, c’est comme une idole. Si je peux lui parler, je crois que je pourrais en pleurer."

Et qui sait? Peut-être que dans quelques années, c’est Alisée Pisane qui pourrait bien être l’idole des jeunes.