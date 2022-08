Euro de cyclisme : le Hannutois Thibaut Bernard entre en piste ce jeudi

Quelques semaines après avoir décroché la médaille d’argent à l’Euro U23 sur piste avec la délégation belge, Thibaut Bernard est de retour. Un échelon plus haut. Ce jeudi, le Hannutois de 19 ans disputera en effet son premier Euro chez les seniors à Munich, en Allemagne. Un événement qu’il prend sereinement."Si je suis stressé? Pas du tout. Je ne prête pas attention à tout ce qui se passe autour de moi. Le niveau sera, certes, nettement plus élevé que chez les jeunes mais je suis vraiment relax car on ne sera pas attendu par nos adversaires. On n’aura rien à perdre ",dit-il.