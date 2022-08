Comme à son habitude, Jean-Marie Heyne s’est lancé dans un discours où il n’oublie jamais personne. Et surtout pas les gens du cru. À commencer par son T1. « Le staff a désormais une touche plus momalloise. Il a d’ailleurs composé un groupe qui alliera expérience, qualité et jeunesse. Avec ça, nous devrions pouvoir jouer le haut de la colonne de gauche » avançait non sans sérénité le président des Jaune et Noir. A.D.