Momalle mieux armé et plus raisonnable

À l’aube de la saison dernière, les Momallois étaient présentés comme une des grosses écuries au deuxième échelon provincial. Finalement, malgré un beau redressement après l’arrivée de Christophe De Smedt, Ribeaucourt et consorts auront déçu. Mais les Hesbignons ont tiré les leçons de cet échec cuisant. Exit la confiance parfois abusive affichée lors des premiers matchs. Exit aussi la justesse d’un noyau pourtant "mature" et donc sujet aux blessures. " Cette année, on va juste être concentré du premier au dernier match et surtout se montrer humble, appuie l’entraîneur.Il n’est pas nécessaire de trop se mouiller pour l’objectif mais au vu du noyau, nous n’aurons pas d’excuse, il faut atteindre le tour final." Un Top 5 que les Momallois avaient atteint l’espace d’un week-end à quelques matchs de la fin du championnat avant de finalement déchanter. " Et croyez-moi, ça a laissé des séquelles. On ne veut pas revivre ces moments où on bricole pour composer l’équipe."