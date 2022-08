Waremme atteint ses deux objectifs: «Gagner et retrouver du rythme»

Mais cela n’allait pas représenter un problème pour des Wawas autoritaires réussissant un début de match positif des deux côtés du terrain pour déjà effacer ce retard à la fin du premier quart (25-27). Reste que, curieusement, la suite de la première période allait être bien plus compliquée."Liège s’est alors effondré physiquement et, pour notre part, nous n’avons plus eu la moindre réussite. Cela a donné un mauvais quart qu’il a fallu rectifier", notait un coach lucide en regardant le 33-33 de la pause.

Après le passage aux vestiaires, les choses allaient alors clairement être remises au point avec des Wawas autoritaires passant la vitesse supérieure. Un terrible 9-29 avec, comme par magie, la montée au jeu d’un Gaudoux qui, même sans entraînement, claquait 3 bombes pour montrer la voie. "J’ai tenté de le préserver au maximum puisqu’il n’avait pas su s’entraîner mais, avec les rotations limitées et les fautes, on a eu besoin de lui,détaille le coach waremmien. On a alors proposé de l’excellent basket avec une défense de fer, des transitions faciles et un bon pourcentage. Le match était plié et j’ai pu faire des rotations en fin de match avec, toujours, cette même implication défensive. On a donc rempli les deux objectifs: gagner et retrouver du rythme contre une équipe qui court beaucoup."

La semaine prochaine, un autre déplacement attend les Wawas. Chez la P1 de Hannut, leader invaincu de la poule. Un match à ne pas rater!

25-27, 8-6 (33-33), 9-29 (42-62), 12-19.

LIEGE:Lacrosse 0, Kanku 13, Hajila 1, Milanovic 2, Hannotte 9, Diasonokua 13, Kpekou 6.

WAREMME : Bully 17, Germay 2, Bondue 9, Ceulers M 9, Cools 6, Gaudoux 9, Moray 23, Kamel 6.