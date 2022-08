Verlaine s’offre un match face à Liège

30 minutes. Voilà le laps de temps pendant lequel on a bien cru assister à un match entre deux équipes de la même division. Non pas que les valeureux Sartois aspirent à jouer en D2, mais les Taureaux ont affiché un bien pâle visage. Très lents à la circulation du ballon, les locaux inquiètent peu un bloc blanc bien en place. Décidés à ne pas se déplacer en victimes consentantes, les pensionnaires de P2 montrent même par moments qu’ils ont les capacités pour punir ce manque d’envie verlainois. Il faut attendre la 27eminute pour vivre le premier moment chaud, le dernier rempart verviétois s’aventure un peu loin de son petit rectangle pour aller déposséder le cuir des pieds de Bauduin. Le ballon arrive finalement dans les pieds de Doyen qui voit son lob repoussé sur la ligne par un défenseur. Le réveil semble enfin avoir sonné du côté de Barry et consorts. Les offensives deviennent plus précises et surtout plus récurrentes sans pour autant trouver la faille.