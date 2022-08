Stockay, à treize, se fait ridiculiser par une P1 limbourgeoise

Pour son premier déplacement officiel sous les couleurs stockalies, Manu Valoir aurait sans aucun doute rêvé d’un meilleur début. Malmenés par une équipe de première provinciale limbourgeoise, certes championne la saison passée… en P1 mais qui n’avait pas reçu sa licence, obligatoire du côté flamand, les Stockalis ont simplement oublié de se réveiller au début de match. Menés 3-0 après moins de douze minutes de jeu, les Rouge et Noir semblaient bien apathiques défensivement, multipliant des erreurs inhabituelles à ce niveau. Mais même si la prestation totale n’a pas été au niveau attendu pour cette nouvelle équipe, tout n’a pas été négatif non plus. Dos au mur dès le premier quart d’heure du match, Stockay a su proposer plusieurs phases de jeu intéressantes. Mais au retour des vestiaires, ni Custinne, ni Diallo, les deux joueurs qui sont sortis du lot ce dimanche, n’ont su tirer le reste de l’équipe vers le haut. Et lorsque le flandrien Pintxen a inscrit le quatrième but des siens, le seul Boulenger présent sur le banc n’a pu amener un second souffle à Stockay.