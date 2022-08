Stéphane Debuyck va-t-il remplacer Thierry Wanet comme président à Wanze/Bas-Oha?

La porte est ouverte, mais la clé n’est pas encore sur la serrure. Cette clé pourrait se nommer Stéphane Debuyck. On sait que le patron de "Chez Jannine" est un des gros sponsors du club depuis deux saisons. Même s’il n’a pas répondu à nos appels, il se chuchote qu’endosser la fonction de président du club mosan et remplacer Thierry Wanet ne serait pas pour lui déplaire. Une réunion a déjà eu lieu avec tous les membres du CA et lui. Certains points ont été abordés. Et une décision est d’ores et déjà tombée. " Oui, nous avons pris la décision, qu’on doit encore acter, de faire rentrer Stéphane dans le CA,avoue Bernard Lhonnay.Dans un premier temps, oui, il va nous aider avec son réseau, ses contacts et son expertise commerciale. Futur président? Là, tout de suite, non mais s’il est demandeur, on verra plus tard."

La porte est plus qu’ouverte...

De son côté, Thierry Wanet se dit ravi de l’arrivée de Stéphane Debuyck au club. " On va proposer sa candidature pour intégrer le CA, et je ne pense pas que ça va poser problème,assure-t-il. Stéphane a des compétences que personne parmi nous n’a. Il peut apporter une belle plus-value. Pourrait-il être le futur président? Moi, je dis pourquoi pas. Je ne ferme aucune porte même si en l’état actuel, ça n’a pas été au centre de nos discussions. J’ai 63 ans et je ne suis pas le genre de personnages à m’accrocher à mon poste absolument. Mais on a une structure qui fonctionne et qui est bien en place. Il faudra tenir compte de ça car c’est important à Wanze/Bas-Oha. Je suis sûr qu’il va pouvoir apporter beaucoup. C’est une excellente nouvelle pour le club."

Reste à voir si le principal interessé saura patienter, lui qui, on le sait, fourmille de projets à la minute. Mais pour sûr, son expertise pourrait faire du bien à Wanze/Bas-Oha.