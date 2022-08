Huy n’a jamais réellement su embêter Humbeek

Dès les premières minutes, l’intensité est présente. Tant pour les visiteurs que les visités. Tantôt par des passes imprécises, tantôt par des contrôles trop longs, ce sont tout de même les Hutois, blanchis d’un jour, qui se montrent les plus entreprenants. Papalino, vrai métronome, tente tant bien que mal d’accélérer le jeu, mais l’animation offensive n’est que trop peu présente.

Dès la quinzième minute de jeu, les locaux, via deux corners consécutifs, prouvent qu’ils peuvent être dangereux. Ceux-ci profitent d’une baisse de régime hutoise. Huy s’endort et Beigem Humbeek touche le cadre.

Les Bruxellois continuent de déranger les Mosans en leur faisant peur à de multiples reprises. Finalement, une minute après le début de la seconde période, le numéro 15 des Noir s’impose dans une cacophonie défensive et lobe Marly. C’est 1-0 et Huy baisse les bras. S’en suivent différentes actions où les Blanc n’ont guère l’envie de s’en sortir et sombrent. Le 2-0 tombe après 80 minutes et les hommes de Gerd Hermans ont même la possibilité d’alourdir le score dans les dernières minutes.

" Cependant je ne m’inquiète pas, note Manu Papalino, le coach hutois.Le dernier match n’était pas bon et celui-ci était meilleur.L’aspect positif est que nous jouons mieux. L’objectif premier reste le championnat. Nous ne sommes pas encore à 100% de nos capacités. C’est un nouveau groupe."

Après seulement deux tours, les Hutois sont de retour à la maison, et l’heure est à la réflexion à trois semaines de la reprise du championnat.

Arbitre: Lenn Fauconnier, assisté de Philippe Tanesy et André Matthysen.

Cartes jaunes: Morana, Charef, Frantim.

Buts: Mjahed (1-0, 46e), Kanana (2-0, 81e).

HUMBEEK: Verleysen, Touile (89eVan Stichel), Seminerio, Shehu, Ounis (89eWaeben), Du Champs (67eTazani), Kanana (89eM. Laureys), Schoukens, Caira, Mjahed (65eRobberechts), T. Laureys.

HUY : Marly, David (65eDe Castris), Franco, Eeke (76eObaker), Picchietti (46eD. Boussard), Pollina (65eA. Loyaerts), Charef, Morana, Kabombo, Frantim, Papalino.