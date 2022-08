Hannut réussit le 2 sur 2

"On a eu du mal dans l’organisation mais tout le monde a fait un effort supplémentaire pour redresser la barre en commençant par tout donner défensivement, ce qui est un grand changement par rapport à l’an dernier. Le groupe ne lâche pas et on a su rester dans la partie même si nous étions derrière pendant 30 minutes", expliquait un Michel Bisschop pouvant compter sur Bielen, Humblet et Dibenedetto pour augmenter la cadence offensive après le premier quart (17-13).

Encore derrière à la pause, les Hannutois allaient pouvoir compter sur un grand Mouillard pour alimenter le marquoir en seconde période. Même si les tirs ne rentraient pas, le pivot convertissait ses rebonds en points alors que tous ses coéquipiers sortaient une défense de feu. Finissant le travail sur lancers après être enfin passés devant, les Verts s’imposaient au caractère. " C’est une victoire très enrichissante compte tenu des absents et qui confirme le superbe état d’esprit du groupe", concluait Bisschop.

QT:17-13, 17-19 (34-32), 22-22 (56-54), 10-15.

HANNUT:Declercq 0, Bielen 14, Stemgee 8, Lambert 1, Mouillard 18, Dibenedetto 15, Fauchet 0, Humblet 13.