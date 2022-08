Fize a su faire le dos rond à propos

Mais les Bruxellois ont des ressources et Julien Darquenne voit juste en changeant quatre hommes pour le deuxième acte. Les visiteurs sont plus offensifs et poussent les Hesbignons dans leurs retranchements. Firquet doit intervenir à propos à plusieurs reprises alors que, en contre, Licour, Denruyter ou encore Erivelton ne parviennent pas à faire le break. Plus les minutes passent et plus les protégés du président Wautelet reculent. Et la réduction de l’écart, qui planait tant et plus, finit par tomber à un quart d’heure du terme quand Firquet entre en contact avec Balde. Et même s’il touche le ballon, l’intervention du portier fizois est suffisamment sèche selon l’arbitre qui désigne le point de penalty. Laloux n’en demandait pas tant (2-1).

Les dernières minutes sont stressantes mais la défense fizoise tient bon jusqu’au bout. Les troupes d’Olivier Parmentier décrochent ainsi leur billet pour le troisième tour de cette Croky Cup, où ils défieront, sur leurs terres, Roulers-Daisel, qui a surpris La Louvière Centre.

Arbitre: Frédéric Habets, assisté de Tommy Deswysen et Éric Van Der Heyden.

Cartes jaunes: Sbaa, Detollenaere, Paquet, Barrias Dos Santos, Firquet, Carpentier, Silvestre De Souza.

Buts: Licour (1-0, 33e), Donkou Chenkep (2-0 csc, 34e), Laloux (2-1 sur pen, 75e).

FIZE: Firquet, Damsin, Sbaa, Reuter, Wagemans, Gillard, Vandervost (82eEyckmans), Mattiuizzi (61eLedure), Denruyter, Erivelton (73eMassar), Licour (82eFissette).

RHODIENNE: Carpentier, Paquet, George (46eDewit), Donkou Chenkep (46eBeriguete Santana), Silvestre De Souza, Vermeersch, Lupumba Lupumba (46eBarrias Dos Santos), Bampembe Mpembe, Boulerhcha (46eBalde), Laloux, Detollenaere (69eDi Vita)