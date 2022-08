Avec Maxime Crahay en pointe, Solières n’a pas démérité

Après un début de rencontre pour le moins poussif, Solières recevait un premier coup de massue à la 10e, après un lob intelligent de Jochems (1-0). Les Hutois mettaient le pied sur le cuir sans pour autant se montrer dangereux. Ce n’est qu’à la 35e que Kabeya et Bacanamwo obligeaient Hofmans, le gardien local, à sortir le grand jeu.

Les Soliérois subissaient en deuxième coup sur la tête à la 50elorsque de Beukkelaer, sur un corner de la droite, sautait plus haut que tout le monde et crucifiait, de la tête, Bairamjan. Dans les cordes, les Hutois ne lâchaient rien. Et c’est l’inévitable Maxime Crahay qui réduisait la marque à l’heure de jeu, avec un but digne d’un attaquant à l’entrée du grand rectangle. La dernière demi-heure était à mettre à l’actif des visiteurs qui bénéficiaient même d’un penalty en fin de match. Pourtant désigné comme tireur, Vancoppenolle laissait sa place à Lokando, qui voyait son faible envoi repoussé par Hofmans."Je n’en veux pas au garçon mais cela ne doit plus se reproduire, expliquait Pascal Bairamjan remontant les oreilles à Vancoppenolle au coup de sifflet final. Il aurait dû prendre ses responsabilités ou venir me trouver."

Logiquement déçu de l’élimination, Pascal Bairamjan souhaitait mettre en avant l’état d’esprit de ses ouailles. "Ils n’ont rien lâché du début à la fin, dit-il.Je suis fier de mon groupe. Avec tous les événements récents, il fallait pouvoir former une équipe avec l’envie de faire quelque chose et c’est ce que nous sommes parvenus à réaliser."À noter que Jérémie Luvovadio ne rejoindra finalement pas les hauteurs de Huy. Le frère d’Allan a fait volte-face à Solières et devrait s’engager en série C italienne."C’est dommage parce que c’était un tout gros renfort", confiait David Pauly, le T2.

Arbitre : Kurt Van Gorp.

Cartes jaunes: Kabeya, Hanrez.

Buts: Jochems (1-0, 10e), De Beukkelaer (2-0, 50e), Crahay (2-1, 60e).

ZWARTE LEEUW:Hofmans, Neefs, Defossez, De Beukelaer, Simons, Verboven, Lambrechts, Van De Vel, Jochems, Van De Vreede, Dupont.

SOLIÉRES:Bairamjan, Vancoppenolle, Peisson, Kaleba, Verbist, Bacanamwo (89e Baumans), Lokando, Espeel, Kabeya, Crahay, Hanrez (87e Luvovadio).