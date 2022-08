Duel déséquilibré sur papier, ce deuxième tour de Coupe de Belgique entre Hombourg (promu en P1) et Hamoir (D2 ACFF) démarre sur les chapeaux de roue, et après cinq minutes de jeu seulement, Donlefack est l’auteur d’un coup de coude sur le hombourgeois Martin Schwontzen dans sa surface de réparation. L’arbitre Christien n’hésite pas et désigne le point de penalty. Sacha Meunier ne tremble pas, c’est 1-0 pour Hombourg.

Joie de courte durée pour les gars de l’AC, Charly Donlefack se rachète 4 minutes plus tard en décrochant une lourde frappe et trouve la lucarne du portier local, le score est de 1 partout.

Hamoir prend l’ascendant dans le jeu, mais Hombourg ne rompt pas, score de parité à la pause.

En seconde période, les hommes de Michel Schwontzen se montrent plus entreprenants que les Hamoiriens de Raphael Miceli, mais les occasions restent pour Hamoir.

À la 79e, Dorian Meunier, monté au jeu 5 minutes plus tôt, reprend victorieusement un centre de Baltus, Hombourg reprend l’avantage.

Hamoir pousse et égalise à 5 minutes du terme par le Verviétois Dylan Biersard. Le score final est de 2 buts partout et il faut passer par les tirs au but De quoi décevoir le coach des Rats Raphaël Miceli "On ne peut s’en prendre qu’à nous-même, on s’est créé 10 occasions, mais on a manqué d’adresse devant le but" regrette-t-il.

Place à la séance de tirs aux buts. Et c’est à l’hombourgeois Antoine Baltus que revient la lourde tâche de convertir le tir au but décisif. Celui-ci le manque, mais le gardien Rausin était trop avancé au moment du tir. Le 2eessai sera le bon (voir vidéo), Hombourg signe l’exploit de se qualifier et rencontrera le vainqueur de Jeun. Aischoise (D3 ACFF) – Jong Lede (D3 Vl.) au 3e tour. "Même si on a souffert, je suis fier de la mentalité de mes gars, surtout en 2epériode. Mais bon, nous voici avec un tour en plus à jouer" souriait le T1 hombourgeois Michel Schwontzen après la rencontre. Du côté des joueurs, c’était bien évidemment la fête après un tel exploit!

Buts: S. Meunier (1-0, 5e), Donleflack (1-1, 9e), D. Meunier (2-1, 79e), Biersard (2-2, 85e).

Zwarte Leeuw-Solières: 2-1

C’est dans un contexte évidemment particulier que les Hutois se déplaçaient en terres anversoises pour le deuxième tour de la Coupe de Belgique. Déforcé au possible, Solières savait ses chances de qualification infimes. Preuve du noyau étriqué des Hutois, c’est Maxime Crahay, le gardien titulaire, qui était contraint d’évoluer à la pointe de l’attaque.

Une rencontre qui débutait avec une minute de silence en hommage à Sernane Segniagbeto, tragiquement disparu ce samedi matin dans un accident de voiture.

Après moins de dix minutes de jeu, les locaux ouvraient le score par l’entremise de Nikas Jochems. L’attaquant trompait Diego Bairamjan d’un lob intelligent (1-0).

La suite? Pas grand-chose à se mettre sous la dent. Si ce n’est, à la 35e, la tête de Joël Bacanamwo et le tir de Curtis Kabeya bien repoussés par le gardien local.

Insipide dans le jeu, Solières prenait un second coup de massue à la 50e. Sur un corner donné de la droite, le grand Sebbe De Beukelaer s’élevait plus haut que tout le monde et trompait le gardien soliérois (2-0).

Un deuxième but qui avait le don de réveiller les hommes de Pascal Bairamjan. Comme un symbole, Maxime Crahay réduisait l’écart à l’heure de jeu (2-1). Le capitaine hutois s’offrait un but d’attaquant à l’entrée du petit rectangle. Les Soliérois se créaient encore plusieurs occasions et recevaient même un penalty à cinq minutes du terme. Visiblement dans un grand jour, le gardien local repoussait l’envoi d’Andy Lokando.

Comme en 2020 face à Manage, la bande à Pascal Bairamjan quitte la Croky Cup au deuxième tour.

Achel-Stockay: 5-2

Les Stockalis ont montré du bon, mais aussi du très mauvais et s’inclinent 5-2 face à une équipe pourtant deux divisions en dessous.

Pour ce long déplacement à la limite de la frontière néerlandaise et pour la première officielle de Manu Valoir sous les couleurs rouge et noire, Stockay n’a été que l’ombre de lui-même. À 13, dont un deuxième gardien suite à de nombreuses absences, les Stockalis se sont pris une véritable gifle (5-2). Menés 3-0 après 10 minutes de jeu, les partenaires de Moussa Gueye ont fait illusion en fin de première mi-temps, donnant l’impression de rentrer enfin dans la rencontre. Mais dès l’entame de la seconde mi-temps, les Limbourgeois ont pris au piège une défense condrusienne qui a semblé fragile tout au long de la rencontre.

Éliminé de la Coupe de Belgique, Stockay devra désormais offrir une réaction à ses supporters en championnat.

Buts : Peeters (1-0, 4e), Daniëls (2-0, 8e), Moerenhout (3-0, 11e), Boumediane (3-1, 22e), Diallo (3-2, 36e), Pintxen (4-2, 53e), Dors (5-2, 61e).

Warnant-Habay: 0-0 (5-6)

Habay s’est déplacé avec l’envie et la détermination nécessaires pour bousculer Warnant. La première période se voulait luxembourgeoise sans grosse occasion. En seconde armure, Les Verts inversaient la tendance. Il ne manquait que le but. Les tirs au but étaient inévitables.

Waremme-Vaux: 2-1

Même si Waremme était largement supérieur au niveau technique, Vaux a chèrement vendu sa peau en montrant un bel engagement. Les Stadistes ont eu davantage d’occasions, mais ne trouvaient pas aisément la solution en zone offensive. C’est Boseko qui a libéré les siens à 20 minutes du terme d’un tir croisé qui a trompé Wauthy. Même si les visiteurs ont continué à pousser, ils n’ont plus trouvé l’ouverture.

Buts : Julin (1-0, 30e), Niang (1-1, 55e), Boseko (2-1, 73e)

Verlaine-Sart-Lez-Spa: 4-1

Sans être flamboyants, les Taureaux ont finalement émergé 4-1 face à une combative équipe de Sart-Lez-Spa. Après une première mi-temps sans grande intensité et conclue sur un score vierge, les locaux ont imposé leur condition physique pour prendre l’avantage via Ramadani. Les visiteurs sont revenus au marquoir sur penalty avant de voir la bande à Segatto prendre le large via Doyen, Ramadani et Gallina. C’est maintenant tout un club qui s’apprête déjà à recevoir le voisin liégeois dans une semaine.

Buts: Ramadani (1-0, 49e), Dohogne (1-1 sur pen, 50e), Doyen (2-1, 58e), Ramadani (3-1 sur pen, 71e), Gallina (4-1, 87e),

Humbeek-RFC Huy: 2-0

Après 45 minutes ternes, Huy a malheureusement continué sur sa lancée et succombe aux assauts adverses en s’inclinant 2-0. Borcht Humbeek avait tout simplement plus envie.

Fize-Rhodienne: 2-1

Auteurs d’une bonne première période, les Fizois ont été récompenses par deux but coup sur coup peu après la demi-heure. Mais alors qu’on les pensait sur du velours, les gars d’Olivier Parmentier ont souffert après la pause, voyant même Rhodienne revenant même a 2-1 à vingt minutes du terme. Mais au courage, Fize a su garder son avantage pour décrocher son ticket pour la troisième tour, qui se jouera encore a domicile.