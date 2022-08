Sernane Segniagbeto, la colombe fauchée en plein envol: «Je lui envoie encore des messages»

Il avait signé un nouveau contrat

Un rêve que le Belgo-Togolais venait à peine de réaliser. Le 28 juillet dernier, il signait en effet le premier vrai contrat professionnel de sa carrière en D1 émiratie. Il était enfin récompensé pour tous les sacrifices et efforts fournis jusque-là. Lui qui depuis ses 6 ans ne vivait que pour le ballon rond. " Voilà, je l’ai enfin, je suis tellement content" savourait-il, s’affichant fièrement avec ses nouveaux dirigeants sur les réseaux sociaux. " Et ce contrat, il est allé lui-même le signer tout seul comme un grand" rembobine son papa, accablé par une tristesse inconsolable.

Il faut dire que depuis ses débuts dans le football chez les seniors, le Hutois, auquel d’aucuns reprochaient sa petite taille, avait dû se battreplus que de raison pour s’imposer. À Waremme et Solières, ses coachs lui trouvent du talent, celui d’un prodige qui doit encore s’aguerrir, mais ne lui donnent pas sa chance, ou pas vraiment. Courageux en diable et certain de ses qualités, énormes il est vrai, il choisit un premier exil. Direction le Hertha Walheim et la rude D5 allemande. Le gaillard ne masque pas ses efforts, mangeant en train un jour sur deux les 500 bornes qui séparent son domicile hutois de ce club semi-professionnel. " C’est là que je suis devenu un joueur adulte, nous disait-il encore récemment. J’ai souffert mais quelque part, j’en avais besoin…"

Dans le même temps, il explose sous les couleurs de l’IP Hannut en futsal, décrochant sa première cap en équipe nationale à la Ligue. Une consécration pour ce diamant que Geoffrey Alfonso finit de polir. Il offre même la Coupe de Belgique à son club le 1er juin 2019 avec un but somptueux en finale face à Hoboken. Son transfert à Visé dans la foulée sur prairie montre que son talent ne doit pas être remis en question même si chez les Oies aussi, il tarde à s’exprimer totalement. Mais qu’importe finalement: à l’autre bout du monde, Sernane Segniagbeto a prouvé à tous qui il était. Pour l’éternité.

Commentaire: « Je m’en veux, je suis désolé, Sernane »

©© EdA - Jacques Duchateau

Novembre 2021. La vie m’amène à Dubai. «Ah, tu vas là-bas? Ben, tu verras Sernane alors parce qu’il y est depuis quelques mois. Il joue dans un club de D2», me confie ton ami Kevin Heudens quelques jours avant mon départ pour les Emirats arabes unis. Discret comme à ton habitude, malgré nos échanges réguliers, tu ne m’avais rien dit. Sur place et alors que le Covid fait encore rage dans cette partie du monde aussi, tu me fixes rendez-vous. Comme toujours, je me réjouis de te revoir, toi le joueur que j’ai vu grandir, devenir un adulte et un ami à mesure des saisons. «Mais, attention, si tu veux accéder au stade, il te faut un test qui date de la veille. Ici, ça ne rigole pas» me dis-tu. C’eut été alors mon quatrième en 5 jours. «Mon vieux, je t’aime bien mais je préfère décliner cette fois», te dis-je. Bienveillant comme tu l’étais, tu comprends. Et me fixe rendez-vous à ton retour en Belgique. D’autant que ce match de championnat n’a finalement pas lieu. «Sans regret», me dis-je alors. Neuf mois plus tard, je m’en veux. Plus que jamais. Je m’en veux parce que finalement, je ne te reverrai plus. Ni à Dubai, ni à Huy, ni à Verlaine où tu m’avais présenté ton ami Maxime Busi. J’aurais dû venir ce jour-là pour te voir, te saluer, parler foot et vie, comme on l’a fait mille fois. J’aurais vu l’homme que tu étais devenu, et vu, même à l’entraînement, le professionnel que tu étais devenu aussi. J’aurais pu raconter à tous ceux qui t’avaient trouvé trop court jusque-là à quel point tu avais progressé et prêt à exploser, comme tu l’as fait cette saison-là. Une étoile était née. À l’instar de ton superbe sourire, elle brillera désormais tout là-haut. À jamais.