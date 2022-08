Athlétisme: Chloé Herbiet vice-championne de Belgique de 10 kilomètres sur route

Si, rapidement, la première place a semblé inatteignable tant Nina Lauwaert a dominé la course de la tête et des épaules, Chloé Herbiet faisait partie du premier groupe de chasse à la mi-course, en compagnie de trois autres concurrentes. Et c’est finalement dans la deuxième partie de course qu’elle a su faire la différence pour s’échapper et aller décrocher une superbe médaille d’argent, faisant même jeu égal avec Lauwaert sur les cinq derniers kilomètres tout en repoussant ses poursuivantes à plus de trente secondes.

Avec cette nouvelle performance, Chloé Herbiet confirme qu’elle est bel et bien entrée dans la caste des meilleures coureuses de fond en Belgique. Une catégorie à laquelle appartient déjà Irène Tosi et elle l’a encore confirmé ce samedi. En effet, la représentante du WACO est entrée dans le Top 10 au scratch tout en s’adjugeant le titre national dans la catégorie des plus de 35 ans. Un sacre supplémentaire qui vient s’ajouter à une collection déjà bien fournie.