Un peu plus d’un an plus tard, la bande à Stéphane Jaspart n’est, certes, toujours pas pléthorique mais elle est en pleine bourre après sa saison exceptionnelle. Si certains éléments sont partis, la base, elle, est restée la même.

Ce premier match officiel arrive à point nommé pour Stéphan Jaspart. " On sort de trois matchs amicaux intéressants, note le coach.On peut évidemment toujours faire mieux mais, en règle générale, j’ai vu de belles choses. Il y a pas mal de signes encourageants pour cette saison, même si cela ne sert à rien d’être prêt à ce moment de l’année. Ce dimanche, ce sera déjà un petit test."

«Très heureux du tirage»

Car Habay s’est bien renforcé au mercato et se montre ambitieux en D3 ACFF B."Ils veulent jouer le Top 6. Je connais cette équipe et elle a conservé la plupart de ses cadres. Le groupe veut se montrer et s’est donné les moyens de ses ambitions, analyse le mentor de Warnant.On aura en tout cas une très belle opposition devant nous. Je suis très heureux d’un tel tirage. C’est ce qu’il nous fallait pour préparer le championnat."

Une victoire est donc primordiale."On doit se donner l’objectif de passer, confirme Stéphan Jaspart.Il faut rester lucide, nous n’irons pas très loin dans cette Coupe de Belgique. Ce n’est clairement pas notre ambition mais je veux accéder au troisième tour. Après? Ce n’est que du bonus."

À domicile, Warnant n’a donc pas envie de louper sa rentrée des classes. Comme ce fut notamment le cas en 2019 après être tombé face à Oupeye, pensionnaire de P2B à l’époque. De l’eau a coulé sous les ponts et, depuis, les Villersois sont devenus une valeur sûre de D2 ACFF, Ces derniers peuvent même rêver d’accéder au quatrième tour de cette Croky Cup puisqu’en cas de victoire face à Habay, ils affronteraient le vainqueur entre Boezinge et Westhoek.

Arbitres:Massimilliano Ledda assisté de Maximilien Martinez-Anes et Syvlain Talon

WARNANT:Debefve (blessé), Cavillot (suspendu), Louknine et Lievyns sont en vacances. Le reste du noyau est disponible.