Véritable cheville ouvrière du club, Éric Forêt a été le premier du club à prendre la parole pour décrire les différents objectifs du club. Après une saison compliquée, qu’il décrit comme « l’une, si ce n’est la pire que le club ait connue depuis la fusion entre Wanze et Bas-Oha », le dirigeant voit la lumière au bout du tunnel. Le club a fait son mea culpa en interne. « La descente nous a fait mal, d’autant plus que nous avions le potentiel pour nous sauver. Malheureusement, la mentalité n’était pas présente et une fin de saison catastrophique nous a fait chuter en première provinciale. Le club a compris qu’il était l’heure de changer quelque chose. Désormais, le recrutement se basera non plus sur des joueurs conseillés par des managers mais sur des gars de la région. L’ambiance est d’ailleurs aux antipodes de la saison dernière. »