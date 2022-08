Hannut devra évoluer sans meneurs

Une rencontre face à une autre formation de P1 qui arrive à un moment particulier pour un groupe dont l’équilibre ne sera pas assuré. " de Liamchine n’est donc pas là, mais c’est toute la périphérie qui sera absente, soulignait ainsi le coach.Materne prépare un examen, Goffin est en vacances, idem pour Bisschop. On va donc faire appel aux joueurs de l’équipe B pour monter la balle et organiser le jeu."

Pas les meilleures conditions d’autant que les locaux ne sont pas tombés de la dernière pluie. En effet, eux aussi ont remporté leur premier duel, un déplacement chez la jeune P1 du RS Liège Basket. " Ce ne sera donc pas une rencontre facile car je pense que le club est ambitieux. Ils ont dû passer par deux prolongations mais ils semblent capables de proposer de bonnes choses. À nous de continuer dans la lignée de la semaine dernière et, surtout, de rester unis.On a donc du temps de jeu à encore donner, notamment aux deux Gauthier(NDLR: Mouillard et Humblet)pour qu’ils confirment leur première sortie et continuent à s’intégrer dans la dynamique et les exigences de la P1", expliquait le mentor des Verts.

Sans la majorité de ses petits formats, Hannut se prépare donc à souffrir au niveau de la montée de balle. Mais, finalement, obligés d’aligner une équipe à la moyenne de taille plus haute que de coutume, les Verts pourraient bien surprendre leur adversaire, dont la défense n’a pas été si hermétique que cela lors de la journée inaugurale. Et même si ces rencontres ne servent que de préparation, il est envisageable de signer un 2 sur 2 qui pourrait se révéler intéressant. Car, dans la foulée de cette rencontre, tout le club se prépare également au derby très attendu de vendredi qui verra les Hesbignons enfin jouer à la maison en recevant les voisins de la R1 de Waremme.