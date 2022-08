Déforcé, Waremme n’est pas moins déterminé

Un duel particulier car il est déjà officiel dans une compétition où les Wawas avaient brillé l’an dernier, se hissant dans le dernier carré avant de devoir déclarer forfait suite à des blessures. Maintenant, une première rencontre est toujours particulière surtout quand on a tout à perdre. " Nous allons dans la salle de Sainte-Walburge pour y défier la quatrième équipe du club de Liège qui évolue en P1. La hiérarchie veut donc que nous allions y imposer nos vues mais le basket n’est pas une science exacte et je vais clairement le rappeler aux joueurs dès les vestiaires. C’est le piège par excellence, reconnaissait le coach.Ils seront à domicile, avec 10 points d’avance, ce qui obligera un départ parfait pour ne pas voir la situation encore se compliquer. Même si l’équipe évolue deux divisions plus bas, il ne faut en aucun cas prendre ces adversaires de haut. Ce sont énormément de jeunes avec du talent qui vont jouer à fond. Ils ont également déjà joué la semaine dernière, s’inclinant après deux prolongations contre une R2. Ils méritent donc le respect."

Après une très longue interruption, il faudra évidemment que Waremme retrouve ses marques. Et, là, petit souci puisque Maxime Gaudoux ne sera pas aligné car il revient à peine de vacances alors que Mike Archambeau sera toujours à l’étranger. " On a aussi dû faire des choix dans les jeunes. Si on les aligne en coupe AWBB, ils ne peuvent plus faire la coupe provinciale avec notre équipe B. On sera donc huit mais avec un groupe équilibré qui a les armes pour gagner", résume le coach avant sa première personnelle dans une rencontre officielle.

À noter que la P1 du club reprendra, elle, par un stage dimanche matin pour lancer une saison que tout le monde espère dans la continuité de la précédente avec une place sur le podium final.