Alan Grommen: «Marler me voulait vraiment»

Et ce dimanche, même s’il avait été sélectionné par Olivier Parmentier pour la rencontre de Coupe de Belgique, l’ancien de Wanze/Bas-Oha n’a pas décollé du banc. " J’étais un peu fâché, c’est pour cela que j’ai demandé à parler avec le staff lundi après l’entraînement car je n’avais pas envie de revivre la même saison que la précédente, martèle Alan Grommen.À Fize, il y avait un fameux noyau avec de gros noms et cela faisait quatre ans que j’alternais entre la P3 et la P1. À 21 ans, ça commençait à devenir long. Le club l’a compris et j’ai finalement annoncé ma décision mardi avant l’entraînement."

Mais le médian relayeur n’est pas resté bien longtemps sans club, car il s’est engagé avec Faimes 48 heures plus tard. " Dès que l’annonce de mon départ a été publiée, j’ai eu beaucoup d’appels, je ne m’attendais pas à en avoir autant, raconte Alan Grommen.Bertrand Marler (NDLR: le coach de Faimes)m’a contacté, on a discuté durant une heure et demie au téléphone et il m’a dit que cela faisait deux ans qu’il me voulait. J’ai senti qu’il avait vraiment envie de m’avoir sous ses ordres. J’ai ensuite eu en ligne Benjamin Renson, mon ex-coéquipier et désormais à Faimes, et il m’a également conseillé de venir. Je suis donc allé rencontrer les dirigeants jeudi, m’entraîner avec le groupe et j’ai donné mon accord en fin de soirée. Je suis quelqu’un qui aime le challenge, je ne voulais pas forcément redescendre, sauf dans une P2 avec ambition. Le but est évidemment de me sentir bien dans le noyau, sans m’éloigner de chez moi et d’avoir un maximum de temps de jeu."

Et quand on lui demande s’il a déjà regardé quand était fixée la prochaine rencontre entre Faimes et Fize, la réponse d’Alan Grommen fuse. " Le 13 novembre." Une date qu’il a évidemment déjà cochée dans son calendrier.