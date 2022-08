Wanze/Bas-Oha a retrouvé son ADN et peut espérer (re)monter

Les rires et l’amusement sont de retour, preuve que cette descente en première provinciale peut permettre au club mosan de renaître de ses cendres. D’ailleurs, le discours proposé par Jean-Yves Mercenier afin de présenter ses différents joueurs se voulait léger et avec une bonne dose d’humour. " On doit en effet retrouver un collectif qui se bat les uns pour les autres, confie l’entraineur-joueur.Ce sont tous des joueurs qui se connaissent déjà entre eux. Il y avait la saison passée un problème de mentalité que je veux gommer cette année. La situation dans laquelle je veux vivre se résume en un dicton: seul on va plus vite, ensemble on va plus loin."

Ce qui a marqué le public venu en nombre lors de la photo d’équipe, ce sont les nombreux jeunes joueurs. Reconnu comme l’une, si ce n’est la meilleure école des jeunes de la région, Wanze/Bas-Oha semble avoir compris le potentiel de ses espoirs. Avec une moyenne d’âge inférieure à 23 ans (NDLR: et encore bien plus basse si l’on retire les trentenaires Neerdael, Henrotte et Mercenier), le pari semble donc osé. Mais le T1 voit en cela une force non négligeable. " Quand tu as des jeunes à l’écoute, c’est très facile à gérer. Les gamins sont là pour apprendre et ça se sent dans la préparation qui est d’ailleurs très bonne avec des victoires contre Huccorgne ou encore Verlaine. Maintenant, on ne doit pas se reposer sur nos lauriers car j’ai déjà connu comme joueur des mauvaises préparations qui se traduisaient par d’excellents résultats en championnat et inversement."

En parlant de championnat, le vent a tourné depuis quelques semaines du côté des "P’tits Bleus". Pointés, en juin, comme une future équipe en difficulté, les Bas-Ohatois ont intelligemment transféré. Avec le retour de plusieurs joueurs du bercail, les Mosans ont désormais une solide équipe, capable de jouer le titre même si aucun membre exécutif du club n’ose réellement l’annoncer. Jean-Yves Mercenier se permettant même un " faire mieux que la saison passée" avec un sourire en coin afin d’éviter la question. Mais lui-même le sait, avec son ADN retrouvé, le club peut désormais retrouver le sourire. Et pourquoi pas la Nationale?